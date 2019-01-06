В РПЦ заявили о непризнании православным миром главы новой церкви Украины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве, где был избран руководитель новой украинской церкви Епифаний (Думенко), заявили в Московском патриархате.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" напомнил, что против создания упомянутой религиозной структуры однозначно высказались, в частности, Сербская и Польская православная церкви.

"Многие говорят: почему другие не высказываются?" - заметил он, добавив, что другие не высказываются и в поддержку Константинополя, и это тоже "немаловажный факт", потому что если бы была поддержка, высказались бы.

"Этого новоявленного предстоятеля новоявленной церкви украинской, Епифания, его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей, а церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", - подчеркнул спикер РПЦ.

Он напомнил, что когда в свое время главой Украинской православной церкви Московского патриархата был избран митрополит Онуфрий, его все поздравили уже на следующий день, что "очень показательно".

В целом Легойда оптимистично смотрит на перспективы развития российско-украинских отношений, считая, что нынешний кризис касается в первую очередь отношений между политическими силами.

"Но я думаю, что настолько у нас много общего и настолько у нас богатая история и культура, что когда-то это вернется на круги своя (...) Переписывать можно, но правда - она всегда оказывается потом наверху", - считает представитель Русской церкви.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Накануне патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. 6 января он будет вручен ее предстоятелю митрополиту Епифанию.