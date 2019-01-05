Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Прямую трансляцию процедуры подписания документа вели украинские телеканалы.

Между тем, в Русской православной церкви призвали помнить, что главным событием этих дней является Рождество, а не подписанный в Стамбуле томос, который не обладает никакой канонической силой.

"Рождество, а не томос - бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", - написал в субботу в своем телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он призвал: "Давайте не будем забывать, что главная тема сейчас для нас, православных христиан, - Рождество Христово! Наша радость о пришествии в мир Спасителя". "Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", - пишет Легойда.

Накануне патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины.

6 января томос будет торжественно вручен в Стамбуле патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в церемонии вручения томоса.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.