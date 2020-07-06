Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Дамасская сталь на 3D-принтере, самая неуловимая вакцина и что курили американские индейцы 1400 лет назад

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие материаловеды напечатали дамасскую сталь на 3D-принтере. Характерную слоистую структуру с чередованием более мягких и жестких слоев получили с помощью циклического нагрева и охлаждения железно-никелевого сплава с добавками титана. Ключевым условием оказалось охлаждение материала ниже 195 градусов Цельсия. Полученные сплавы показали отличные механические свойства: они выдерживали нагрузку до 1,3 гигапаскаля — это больше, чем у материалов такого же состава полученных традиционным путем.

- Индейцы с тихоокеанского побережья США еще 1400 лет назад курили смесь из местного вида табака и растения под названием сумах голый. Это первое свидетельство курения каких-либо растений помимо табака, полученное при анализе древней трубки. Возможно, индейцы подмешивали к табаку сумах из-за лекарственных свойств или приятного аромата последнего. Исследование также показало работоспособность нового метода метаболимики.

- Теоретики установили верхний предел для фундаментального периода времени – универсальную единицу, которая определяет предельную точность любых физических часов.

- Астрономы предполагают, что им удалось обнаружить первое обнаженное ядро экзопланеты. Возможно, оно принадлежало газовому гиганту, потерявшему свою внешнюю оболочку из-за столкновения с другой планетой или сильно приблизившемуся к материнской звезде. Необычный объект TOI 849b вращается вокруг желтого карлика, удаленного от Земли на 730 световых лет. Один оборот вокруг светила небесное тело совершает за 18 часов, а температура его поверхности доходит до 1800 кельвинов. Его радиус близок к радиусу Нептуна (3,4 земных), но масса объекта почти в три раза превосходит массу газового гиганта, что делает его самым плотным нептуном из всех, когда-либо открытых учеными.

- Прививки вызывают аутизм и бесплодие, а CRISPR способствует развитию мутаций — в партнерском материале N+1 рассказали об исследованиях, авторы которых поспешили с сенсационными выводами, а иногда и вовсе фальсифицировали результаты.

- Не проще было бы наконец решить проблему ВИЧ раз и навсегда? Так, как мы решили ее с полиомиелитом, корью и свинкой — сделав вакцину. В этой материале сайт N+1 разбирался, что нам в этом мешает вот уже почти полвека и как с этим быть.

- Многие страны с начала июня принялись ослаблять карантинные ограничения, хотя ни вакцины, ни лекарства от COVID-19 не появилось. Захлестнула ли кого-то "вторая волна" пандемии? В этой статье разбирается, что происходит на примере нескольких сюжетов, которые разворачиваются в разных уголках мира.