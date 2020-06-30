Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Компания сократит 3500 сотрудников, оставив в штате только 213

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Канадская компания Cirque du Soleil Entertainment Group, организующая цирковые шоу, подала заявление о защите от банкротства. Она также сообщила о планах сократить почти 3500 сотрудников и реструктурировать бизнес.

Работа над 44 постановками Cirque du Soleil была прервана весной из-за коронавируса. В марте в неоплачиваемый отпуск были отправлены сотрудники компании. Предполагается, что после сокращения 3500 человек в штате группы останется 213 человек.

Сейчас компания возобновила одно представление в Китае и рассчитывает на возобновление еще одного в Мексике в июле, президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.

Он напомнил, что на протяжении 35 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной организацией, однако полное отсутствие выручки из-за вынужденного закрытия всех спектаклей вынудило менеджемент пойти на решительные шаги ради будущего. В руководстве группы надеются, что эти меры и помощь спонсоров позволит компании вернуться к работе, что она возобновит свою обычную деятельность и снова сможет делать волшебные шоу для миллионов своих поклонников по всему миру.

Компания сообщила, что заключила соглашение с действующими акционерами - инвесткомпаниями TPG, Fosun International и Caisse de depot et placement du Quebec, в рамках которого они приобретут все активы компании за денежные средства, долговые обязательства и акции, и создадут два фонда в размере $20 млн, чтобы предоставить дополнительную помощь сотрудникам, которых затронула ситуация, а также независимым подрядчикам.

Соглашение позволит Cirque du Soleil получить денежные средства в размере $300 млн, включая кредит в размере $200 млн от провинции Квебек, и сохранит текущим владельцам контроль над компанией. Кредиторы, которые предоставили компании более $1 млрд, получат долю в размере 45%.