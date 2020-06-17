Lufthansa предупредила об угрозе срыва плана спасения авиакомпании

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG предупредила, что сделка о получении концерном государственного пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро оказалась под угрозой срыва, после того крупнейший акционер компании дал понять, что может проголосовать против ее принятия на внеочередном общем собрании в этом месяце.

В интервью, опубликованном во вторник вечером в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Хайнц Херманн Тиле, один из богатейших людей в Германии, сообщил, что ему сейчас принадлежит 15% акций авиаперевозчика и что он хочет посмотреть, какие альтернативы есть у Lufthansa.

"В свете последних публичных заявлений крупнейшего акционера компании совет директоров считает, что стабилизационный пакет может не получить большинства в две трети голосов, которые потребуются в данном случае", - говорится в пресс-релизе Lufthansa.

При этом отмечается, что, если план спасения, предусматривающий передачу 20% акций авиакомпании государству, не будет одобрен, Lufthansa, возможно, будет вынуждена начать процедуру банкротства.

Акции Lufthansa на торгах в среду дорожают на 0,8%. С начала текущего года их стоимость упала на 36%.