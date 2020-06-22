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ЕС призвал Пекин сохранять высокую степень автономии Гонконга

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Брюсселе обращаются к Пекину с призывом следовать обещаниям, данным в отношении Гонконга, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, приуроченной к видеосаммиту ЕС-Китай.

"Мы выразили Китаю нашу серьезную обеспокоенность в связи с предложениями по Закону о национальной безопасности в отношении Гонконга. Мы призвали Китай следовать обещаниям, данным народу Гонконга и международному сообществу относительно высокой степени автономии (этого региона - ИФ) и гарантированных свобод", - сказал он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что ЕС проинформировал Пекин о том, что закон о национальной безопасности не соответствует ни законодательным нормам Гонконга, ни международным обязательствам Китая.

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"Закон о национальной безопасности рискует серьезно подорвать принцип "одна страна - две системы" и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной. Именно эта автономия позволила Гонконгу процветать и быть таким успешным, поэтому, если Китай продолжит вводить этот закон, существует риск очень отрицательных последствий", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы четко обозначали сегодня нашу позицию китайскому руководству и призвали его пересмотреть его точку зрения", - добавила председатель Европейской комиссии, отметив, что ЕС продолжает поддерживать контакт по этой теме с партнерами по "группе семи".

Резонансный законопроект

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Законопроект по национальной безопасности Гонконга, разрабатываемый Постоянным комитетом ВСНП (ПК ВСНП) и вызвавший новые массовые протесты в специальном административном районе КНР, предусматривает формирование механизма по обеспечению безопасности, в частности, потребует от правительства города возглавить основную часть правоприменительной практики, сообщило в субботу, 20 июня, китайское информагентство "Синьхуа".

Предусмотрено также создание комиссии во главе с главой исполнительной власти, которая будет иметь в своем составе советника центрального правительства.

В проекте закона будет указано, какие новые институты власти будут созданы в Гонконге центральным правительством и местными властями, и что на материке должно быть создано Управление комиссара национальной безопасности Китайской Народной Республики в специальном административном районе Гонконг.

"Синьхуа" отметило, что закон будет гарантировать свободу выражения мнений, печати, публикаций, ассоциаций, собраний.

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"Принципы верховенства права будут поддерживаться при предотвращении, пресечении и наказании преступлений, угрожающих национальной безопасности", - говорится в сообщении. Они включают права, связанные с уголовными процессами, в том числе презумпция невиновности и право подозреваемых и обвиняемых на защиту.

Какие угрозы национальной безопасности выделяет этот законопроект

Агентство отметило, что законопроект, состоящий из шести глав и 66 статей, четко определяет, какие четыре вида преступлений относятся к угрозам национальной безопасности: сепаратизм, действия, направленные на подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами с целью нанесения вреда национальной безопасности и терроризм.

"Синьхуа" распространило сообщение по окончании трехдневного заседания ПК ВСНП, однако информация о том, что законопроект рассматривался в ходе заседания, не поступала.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в свою очередь опубликовали ранее совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Гонконг: Революция касок

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<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Европейский совет Шарль Мишель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Китай Гонконг

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