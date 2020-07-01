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Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак.

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", - написал он в своем твиттере.

По его словам, российские власти хотят использовать проект как "инструмент принуждения", а его целью якобы является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Nord Stream 2 Северный поток-2 США

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