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Медведев заявил, что "Северный поток - 2" достроят, несмотря на "стенания" США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Проект "Северный поток -2" будет реализован, несмотря на "стенания американских коллег", а действия Госдепа США – это имитация активности накануне выборов, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку - 2" всё названо своими именами: "Проект - прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё". Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее", - написал Медведев на своей странице в фейсбуке.

"От такой простоты и борзости", добавил он, "оторопь берёт". "Но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", - отметил зампред СБ РФ.

При этом Медведев уверен, что "газовый проект, конечно, будет завершён". "Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", - подчеркнул он.

Дополнительные санкции

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти.

"Это означает (для компаний-участниц - ИФ): прекращайте работу немедленно либо - рискуете получить неприятные последствия", - сказал он на брифинге в госдепартаменте.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal, как сообщалось, сразу пояснила, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Возможные дополнительные ограничительные меры - это замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

Помпео предположил в минувшую среду, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом представители госдепа на брифинге, заверили, что США ведут борьбу против "Северного потока - 2" не для того, чтобы избавиться от серьезного конкурента по поставкам газа в Европу, а лишь чтобы защитить западные страны от чрезмерной зависимости от РФ.

"Это ("Северный поток - 2" - ИФ) нельзя считать торговым проектом", - сказал Помпео, уточнив, что, по мнению США, Россия реализует газопровод не ради финансовой выгоды, а чтобы сохранить рычаг влияния на Европу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока - 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Совбез РФ Дмитрий Медведев Северный поток -2

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