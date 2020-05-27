В Германии посчитали неуместными новые санкции из-за "Северного потока 2"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Позиция ФРГ относительно газопровода "Северный поток 2" не изменилась, Берлин считает, что новые санкции США были бы не к месту и не ко времени, заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

"С нашей точки зрения сейчас неподходящее время для раскручивания спирали эскалации и принятия новых санкций, сейчас перед нами другие вызовы", - сказала Айхлер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне газета Hаndelsblatt сообщила о планах США ввести в отношении газопровода новые санкции.

"Я прочитала об этом сегодня утром в СМИ, наша позиция по теме "Северный поток" не изменилась", - сказала журналистам, в свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Газета Hаndelsblatt со ссылкой на покидающего пост посла США в ФРГ Ричарда Гренелла сообщила, что Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток 2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

Ранее, по данным немецкого издания Focus, американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для того, чтобы достроить газопровод, то "президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции". Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна.

Маас сказал, что в Берлине никаких предупреждений из посольства США на этот счет не получали.