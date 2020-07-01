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Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на "астанинский" саммит

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный саммит в "астанинском формате", как только появится возможность.

Об этом он сказал в ходе встречи главы России, Ирана и Турции по Сирии в формате видеоконференции.

Позднее в совместном заявлении по итогам саммита президенты РФ, Турции и Ирана подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" в Идлибской зоне деэскалации.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ. Также это касается и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН.

При этом лидеры подчеркнули, что должна быть обеспечена защита гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Владимир Путин Иран Тегеран

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