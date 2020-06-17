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РФ продолжит военную помощь Сирии, несмотря на американский "закон Цезаря"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит оказывать поддержку Сирии, несмотря на санкции американского "закона Цезаря", заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Мы обязательно продолжим оказывать помощь Сирии, в том числе гуманитарную и военную, и в борьбе с террористами, будем расширять и укреплять свои базы в Хмеймиме и Тартусе", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал информацию о том, что США вводят в действие новые санкции против Сирии в соответствии с так называемым законом Цезаря или "Актом о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act).

"Россию этим не напугать однозначно", - заявил сенатор.

Россия Сирия США

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