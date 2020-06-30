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МИД РФ заявил о расхищении нефтепродуктов на неподконтрольных Дамаску землях

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на неподконтрольных правительству Сирии территориях страны все еще напряженная, присутствующие там внешние силы занимаются "разграблением нефтепродуктов", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Ситуация на земле в Сирии остается напряженной, особенно сложное положение складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, прежде всего в Идлибе и Заевфратье, где до сих пор хозяйничают и совершают вылазки террористы", - сказал Вершинин на брюссельской конференции по ситуации в Сирии.

Он отметил, что в этих районах находится значительное количество переполненных лагерей внутренне перемещенных лиц, устойчивый доступ в которые практически отсутствует, "в том числе из-за незаконного присутствия антиигиловской коалиции" (группировка "Исламское государство" запрещена в РФ).

"Вызывает сожаление и то, что данные лагеря, возникшие более пяти лет назад, до сих пор не расформированы, в то время как контролирующие эти территории страны и силы решают свои задачи, в том числе расхищая сирийские углеводороды, принадлежащие по праву всем сирийцам", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

МИД РФ Сирия

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