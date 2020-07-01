Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка", - приводятся слова Смолия в сообщении сайте НБУ в среду вечером.