Зеленский предложил Раде отправить главу Нацбанка в отставку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Карточка документа №3772 появилась на сайте. Текст проекта постановления пока что не обнародован.

Вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его длительным систематическим политическим давлением на банк.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка на Украине", - заявил Смолий.

Со своей стороны послы стран G7 в Киеве выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Национального банка Украины. Независимый Национальный банк - это фундаментальное достижение для Украины, уменьшившее коррупцию, способствовавшее росту и спасшее обанкротившийся банковский сектор, говорится в твите послов стран G7. "Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - подчеркнули послы стран G7.

Между тем Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов в четверг.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.