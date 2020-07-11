Один из россиян, обвиняемых в сборе жуков на Шри-Ланке, начал сбор средств на оплату штрафа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Судебное заседание по делу трех россиян, обвиняемых в нелегальном сборе жуков на Шри-Ланке, состоится 23 июля, сообщил один из подсудимых Артем Рябов в своем инстаграме

По его словам, штраф будет начинаться от 1,6 млн рублей. "Это по-прежнему для меня неподъемная сумма, и я нуждаюсь в помощи и поддержке своих близких друзей и других людей. Я прошу всех неравнодушных людей помочь и предать мою историю огласке. У меня надежда только на вас, возможности выплатить этот космический штраф у меня просто нет!" - написал Рябов.

Он отметил, что познакомился с ростовским зоологом Александром Игнатенко за две недели до вылета, тот рассказал, что планирует отдохнуть на пляжах Шри-Ланки, а также будет фотографировать и изучать насекомых и их среду обитания. С Николаем Килафяном Рябов познакомился уже в аэропорту.

Он также рассказал, что после посещения национального парка Хортон-Плейнс Игнатенко и Килафяна обыскали сотрудники парка. Сотрудники парка обнаружили у Игнатенко в кармане насекомых, также их нашли и при обыске в машине, арендованной россиянами. Рябова также обыскали, но у него ничего не нашли.

После суда россиян на месяц заключили в тюрьму, где с ними в камере находилось 89 человек, среди которых были подозреваемые в убийстве, терроризме, наркоторговле и прочих тяжких преступлениях. При этом, по словам Рябова, официального обвинения россиянам не предъявили и не сообщили объем нанесенного ущерба, а также статью, по которой их обвиняют.

Ранее сообщалось, что суд Шри-Ланки изменил меру пресечения в отношении двух россиян, ранее арестованных по делу ростовского зоолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков на территории этой страны. Артема Рябова и Николая Килафяна отпустили из-под ареста под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией.

Как писал Игнатенко у себя на странице в фейсбуке в мае, его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.