Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

Один из россиян, обвиняемых в сборе жуков на Шри-Ланке, начал сбор средств на оплату штрафа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Судебное заседание по делу трех россиян, обвиняемых в нелегальном сборе жуков на Шри-Ланке, состоится 23 июля, сообщил один из подсудимых Артем Рябов в своем инстаграме

По его словам, штраф будет начинаться от 1,6 млн рублей. "Это по-прежнему для меня неподъемная сумма, и я нуждаюсь в помощи и поддержке своих близких друзей и других людей. Я прошу всех неравнодушных людей помочь и предать мою историю огласке. У меня надежда только на вас, возможности выплатить этот космический штраф у меня просто нет!" - написал Рябов.

В миреСуд Шри-Ланки постановил арестовать зоолога Игнатенко, обвиняемого в сборе жуковЧитать подробнее

Он отметил, что познакомился с ростовским зоологом Александром Игнатенко за две недели до вылета, тот рассказал, что планирует отдохнуть на пляжах Шри-Ланки, а также будет фотографировать и изучать насекомых и их среду обитания. С Николаем Килафяном Рябов познакомился уже в аэропорту.

Он также рассказал, что после посещения национального парка Хортон-Плейнс Игнатенко и Килафяна обыскали сотрудники парка. Сотрудники парка обнаружили у Игнатенко в кармане насекомых, также их нашли и при обыске в машине, арендованной россиянами. Рябова также обыскали, но у него ничего не нашли.

После суда россиян на месяц заключили в тюрьму, где с ними в камере находилось 89 человек, среди которых были подозреваемые в убийстве, терроризме, наркоторговле и прочих тяжких преступлениях. При этом, по словам Рябова, официального обвинения россиянам не предъявили и не сообщили объем нанесенного ущерба, а также статью, по которой их обвиняют.

Ранее сообщалось, что суд Шри-Ланки изменил меру пресечения в отношении двух россиян, ранее арестованных по делу ростовского зоолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков на территории этой страны. Артема Рябова и Николая Килафяна отпустили из-под ареста под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией.

Как писал Игнатенко у себя на странице в фейсбуке в мае, его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Шри-Ланка

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Российские истребители перехватили над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Более 70 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США за сутки

Трамп назвал тему контроля над вооружениями важнейшей в отношениях США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс.

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Присяжные американского суда признали россиянина виновным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');