Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать
Людмила Денисова
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что руководство некоторых учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляло заключенных украинцев с российскими паспортами голосовать за поправки в Конституцию РФ.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене – осуществляется психологическое давление", - написала Денисова на странице в фейсбуке в четверг вечером.

Омбудсмен подчеркнула, что считает принуждение к гражданству еще одним видом "репрессивной политики" РФ в отношении граждан Украины, которые оказались в "условиях оккупации".

"Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - добавила Денисова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Украина Людмила Денисова Конституция

Новости по теме

Новости

Британский суд отказал Мадуро в доступе к золотому запасу Венесуэлы

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Пожар произошел на предприятии по обогащению урана в Иране

Пандемия коронавируса

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');