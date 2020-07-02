Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Людмила Денисова Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что руководство некоторых учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляло заключенных украинцев с российскими паспортами голосовать за поправки в Конституцию РФ.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене – осуществляется психологическое давление", - написала Денисова на странице в фейсбуке в четверг вечером.

Омбудсмен подчеркнула, что считает принуждение к гражданству еще одним видом "репрессивной политики" РФ в отношении граждан Украины, которые оказались в "условиях оккупации".

"Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - добавила Денисова.