Эксперт спрогнозировал "очень насыщенный политический сезон" после голосования по Конституции

Путин получил от россиян "широкий мандат" на перезагрузку всей системы власти, считает Константин Костин

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Результаты общероссийского голосования по внесению изменения в Основной закон означают высокий уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), близкий к Кремлю эксперт Константин Костин; по его мнению, голосование дало Путин мандат на перезагрузку власти, поэтому россиян ждет "очень насыщенный политический сезон".

"Многие эксперты говорят о тотальной поддержке поправок к Конституции гражданами России. Безусловно, такой результат - в значительной степени подтверждение высокого уровня доверия президенту Путину, который не только был инициатором поправок, но и принял активное участие в их продвижении и разъяснении", - сказал Костин в четверг на организованном ФоРГО круглом столе "Голосование по поправкам в Конституцию. Главные итоги".

"Такие показатели, и такой уровень поддержки дают президенту широкий мандат как на практическую реализацию новых положений Конституции, так и на настройку и перезагрузку всей системы государственной власти. В этой связи, мне кажется, нас ждет очень насыщенный политический сезон", - сказал он.

По его оценке, одобрение поправок россиянами, в значительной мере, вызывал социальный блок изменений в Основной закон. "Если говорить о слагаемых результата, то, мне кажется, помимо "фактора Путина" в основе поддержки - в первую очередь, социальные гарантии. Эти статьи, которые появились в Конституции, имели поддержку более 90%. Еще одно слагаемое - это работа российских властей по преодолению пандемии коронавируса", - сказал Костин.

По мнению эксперта, оппозиция, критиковавшая идею общероссийского голосования, допустила ряд тактических просчетов. "Они (оппозиционные круги - ИФ) не продумали какие-то аргументы, которые заинтересовали людей за пределами их круга. Они сразу вцепились в так называемую поправку об "обнулении". Для большинства граждан, сторонников Путина это как раз существенное обстоятельство, одна из очень важных причин Конституцию поддержать. Это на "путинское большинство" сработало мобилизующе", - сказал Костин.

Ранее в четверг "Интерфаксу" в Центризбиркоме сообщили, что за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 млн человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. "То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказал собеседник агентства.

Путин по итогам голосования поблагодарил граждан за поддержку и доверие. Кроме того, президент выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок.