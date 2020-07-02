В РПЦ отказались признавать судьбу собора Святой Софии внутренним делом Турции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил обеспокоенность возможностью превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть; он также сказал, что не считает судьбу храма внутренним делом Турции, собор, по словам митрополита, - это достояние всего человечества.

"Мы внимательно и с серьезной обеспокоенностью следим за событиями вокруг собора Святой Софии. Ждем официальной публикации решения Верховного суда Турции, который, если верить сообщениям в прессе, счел, что статус Святой Софии, являющейся в настоящее время музеем, может быть изменен указом президента страны. Надеемся, что решение превратить собор в мечеть не будет принято", - заявил митрополит "Интерфаксу" в четверг.

Представитель РПЦ отметил, что храм Святой Софии - "достояние всего человечества". Тысячу лет он был православным храмом, потом был превращен в мечеть, но в 1934 году решением первого президента Турции Кемаля Ататюрка получил статус музея.

В храме сохранились фрагменты бесценных мозаик с изображением Христа, Божией Матери, Иоанна Крестителя, византийских императоров и императриц, напомнил митрополит. "Какова будет судьба этих мозаик в случае превращения храма в мечеть? - задал он вопрос. - Ведь в исламе изображения запрещены. Их собьют, как сбили основную часть мозаик после взятия Константинополя в 1453 году? Или снова замажут штукатуркой?"

Митрополит Иларион выразил убеждение, что "всякое изменение сложившихся балансов и долговременного status quo может нанести тяжкий ущерб взаимопониманию в мире, диалогу цивилизаций и культур, межрелигиозному диалогу". Он указал, что речь идет не только о находящемся под защитой UNESCO бесценном памятнике мировой культуры с уникальной ролью в мировой истории, но и о месте сакрального значения.

Глава синодального отдела не разделяет мнения турецких чиновников, утверждающих, что судьба храма - внутреннее дело Турции. "С этим трудно согласиться, - сказал он. - Собор Святой Софии - памятник общемирового значения. Не случайно разговоры об изменении его статуса всколыхнули весь мир, а особенно христианский мир. Ведь храм посвящен Христу, София Премудрость Божия - одно из имен Христа".

Митрополит напомнил также, что храм Святой Софии сыграл особую роль в истории древней Руси: именно сюда пришли послы князя Владимира, здесь, во время богослужения, они не знали, где находятся - на земле или на небе. "Именно в этом храме был предвосхищен тот судьбоносный выбор, который сделал креститель Руси. Хотя бы по одному этому мы не можем быть равнодушны к судьбе этого храма", - заключил архиерей.

Дискуссия вокруг судьбы собора Святой Софии

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем в четверг Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента. Сегодня же этот вопрос рассмотрел Госсовет страны, который опубликует свое заключение в ближайшие 15 дней.