Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrthodox Times.

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.

Кроме того, в четверг вопрос о будущем собора был рассмотрен Госсоветом Турции. Слушания по этому поводу заняли всего 17 минут, отмечает CNN. Официальное же решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней.

В свою очередь турецкие СМИ предполагают, что первая мусульманская служба в Софии может состояться уже 15 июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016 года.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии Турция Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Пожар произошел на предприятии по обогащению урана в Иране

Пандемия коронавируса

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');