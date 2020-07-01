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Помпео призвал Турцию оставить Святую Софию музеем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии и оставить этому сооружению статус музея.

"Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор", - говорится в его заявлении.

По мнению Помпео, то, что собор является музеем, позволило людям со всего мира любоваться им. По мнению главы госдепа, такой музей - пример "моста" между различными традициями и культурами. "Мы намерены работать с властями Турции над вопросами, вызывающие общий интерес, включая сохранение религиозных и культурных объектов", - подчеркивается в заявлении.

Ранее посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк также попросил турецкие власти сохранить собор Святой Софии в его нынешнем статусе.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет страны.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

США Турция

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