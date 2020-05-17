На орбиту стартовал сверхсекретный беспилотный шаттл Пентагона X-37B

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на орбиту Земли с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск челнока с помощью ракеты-носителя Atlas V компании ULA, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 9:14 по времени Восточного побережья США (16:14 по Москве).

Первоначально старт должен был состояться еще в субботу, но был отложен на сутки из-за непогоды в районе космодрома.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

На космолете, который совмещает свойства самолета и космического корабля, установлен служебный модуль с аппаратурой для увеличения возможностей проведения экспериментов, большая часть из которых засекречена.

Что касается официальной информации Пентагона, то в интересах научно-исследовательской лаборатории ВМС США на борту X-37B будет проведен эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующим изучением возможности ее передачи на Землю. Подобные технологии могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотных летательных аппаратов и продлевать срок службы спутников, а также оказывать поддержку действиям формирований вооруженных сил в удаленных районах на Земле.

В интересах НАСА также планируется проведение двух экспериментов по исследованию воздействия радиации и других космических явлений на материалы и семена растений для выращивания пищи. Кроме того, мини-шаттл выведет на орбиту разработанный академией ВВС США небольшой спутник FalconSat-8 для проведения серии экспериментов.