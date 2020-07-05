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Карантин по коронавирусу начался в Казахстане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане с 5 июля начинают действовать двухнедельные карантинные меры, призванные остановить распространение коронавируса COVID-19 после ухудшения ситуации с пандемией.

По решению госкомиссии, в Казахстане на 14 дней приостанавливается междугороднее автобусное сообщение, в городах по времени ограничивается работа общественного транспорта. Передвижение граждан по республике на личном автотранспорте не запрещается.

Рейсы международного авиасообщения, которые возобновились в Казахстане с 20 июня, продолжатся, но на 14 дней будет заморожено расширение списка стран, в которые летают казахстанские авиакомпании; с ограничениями сохранено авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение.

С 5 июля вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, ограничено перемещение людей по улицам, паркам, скверам - группами не более трех человек, а также передвижение лиц старше 65 лет.

Вместе с тем казахстанцам разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Деятельность предприятий ряда сфер будет запрещена. В частности, под запрет попали: салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки.

Также запрет вводится на деятельность пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов, развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов.

Сохраняется дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), национальных компаний и иных организаций.

Разрешена деятельность медицинских центров по записи, аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

Также будет разрешена, но с ограничением по времени и с соблюдением "санитарно-дезинфекционного режима", работа точек общественного питания на открытом воздухе, строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом строительных работ на открытом воздухе. Разрешается ведение сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, оказание услуг населению, среди которых мойка и ремонт автомобилей, ремонт бытовой техники, оказание банковских услуг.

За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований введены крупные штрафы.

Согласно решению госкомиссии, при необходимости "в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены".

В Казахстане аналогичные меры применялись во время действия режима чрезвычайного положения, который действовал с 16 марта по 11 мая. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

Казахстан коронавирус COVID-19

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