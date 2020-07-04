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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с уровнем заражения COVID-19 по меньшей мере в 15 штатах США значительно осложнилась на этой неделе, свидетельствует главный медицинский эксперт американского телеканала CNN Санджай Гупта.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что практически ежедневно в стране регистрируются примерно 50 тыс. новых случаев заражения.

В последние 24 часа выявлено 57,6 тыс. новых заражений COVID-19, что стало для США очередным антирекордом.

"США - это лишь 5% населения Земли, но именно на нас приходится четверть всех случаев заражения и летальных исходов, - отметил Гупта. - В некоторых штатах, к примеру, в Техасе и Аризоне, в больницах вот-вот закончатся свободные места".

По последним данным статистического ресурса Worldometer, количество заражений с начала эпидемии COVID-19 в США превысило уровень 2,8 млн, скончались более 132 тыс. пациентов, вылечились 1,2 млн человек.

Коронавирус охватил США

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США Коронавирус

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