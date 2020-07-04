Жесткие карантинные меры ввели в одном из районов Каталонии из-за COVID-19

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 200 тыс. человек в районе Сегриа (испанское автономное сообщество Каталония) помещены в строгий карантин из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу телерадиовещание Испании RTVE.

Решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных, полученных из этого региона. Оно будет действовать до последующих распоряжений.

В управлении здравоохранения Каталонии отмечают, что вероятность заражения коронавирусом в районе Сегрии значительно выше, чем в остальных частях этого автономного сообщества.

Контроль за порядком в зоне возложен на 200 сотрудников полицейских сил Каталонии.

По данным РТВЕ, медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова работают над обустройством полевого госпиталя для заразившихся.

К настоящему времени с начала эпидемии в Каталонии подтверждено 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,6 тыс. пациентов скончались.