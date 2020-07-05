Бомбардировщик B-52H и авианосцы США провели учения в Южно-Китайском море

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H и палубная авиация двух авианосцев Nimitz и Ronald Reagan провели совместные учения над Южно-Китайским морем, сообщило в воскресенье командование ВВС США на Тихом океане.

По имеющимся данным, в частности, бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, после транстихоокеанского перелета с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, выполнил полеты с группой из 10 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet над акваторией Южно-Китайского моря, где также проходят военно-морские учения ВМС Китая.

Стратегический бомбардировщик B-52H направлен "для демонстрации приверженности Индо-Тихоокеанского командования обеспечению безопасности и стабильности региона", отмечается в сообщении американских военных.

После выполнения задания бомбардировщик совершил посадку на авиабазе на американском острове Гуам в западной части Тихого океана.

ВМС США еще накануне сообщили о начале патрулирования сразу двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море.

По данным Тихоокеанского флота США, в ходе проведения противовоздушной и авиационной ударной операций авианосные группы с кораблями боевого охранения отработают способность сил противодействовать возможным атакам противника.

США отметили, что учения американских авианосных групп в районе Южно-Китайского моря направлены на то, чтобы донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе.

Пекин объявил о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море. Минобороны обороны США заявило об обеспокоенности в связи с этим.

В распространенном Пентагоном заявлении говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

В нем подчеркивалось, что "проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности". Как заявили в Пентагоне, "действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море".