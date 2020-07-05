Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Мужчину нашли мертвым в субботу близ Вены. На его теле были обнаружены следы пулевых ранений. Вскоре этого сотрудники полиции задержали первого подозреваемого в городе Линц - это 48-летний мужчина. Уже в воскресенье был задержан второй подозреваемый - 37-летний россиянин.

Убитый, по данным СМИ, просил в Австрии политического убежища. В полиции заявили, что пока рассуждать о мотивах убийства слишком рано.

Ранее в воскресенье в посольстве РФ в Вене "Интерфаксу" заявили, что не располагают официальной информацией от австрийских властей относительно убийства россиянина в Австрии. Генпрокуратура России также пока не получала никаких материалов.