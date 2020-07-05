Россиянин, просивший убежище, застрелен в Австрии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В австрийском городе Герасдорф был застрелен гражданин РФ, сообщило австрийское агентство АРА со ссылками на источники в местной полиции.

По данным агентства, жертвой оказался россиянин, который обратился к властям за убежищем.

Подозреваемый в убийстве был задержан силами спецназа в городе Линц, сопротивления при задержании он не оказал.

АРА сообщило, что начато расследование, о мотивах убийства пока ничего не известно.