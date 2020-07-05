Что произошло за день: воскресенье, 5 июля

Развитие событий вокруг убийства россиянина в Австрии, итоги первой гонки Формулы-1 и наказание для начальника полицейских с одинаковыми жетонами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы еще 6 736 случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 134 человека, выздоровели - 3 871. Общее число случаев заражения достигло 681 251, лечение проходят 220 340 человек.

- ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. Речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине и о лекарствах для носителей ВИЧ - лопинавире и ритонавире. Выяснилось, что они незначительно снижают смертность людей с COVID-19 или вовсе не влияют на нее. Испытание препаратов может быть продолжено в контексте профилактики COVID-19 и лечения пациентов, которые не были госпитализированы.

- В Австрии задержали двоих россиян по подозрению в убийстве уроженца Чечни. Это мужчины 48 и 37 лет. Посольство РФ в Вене и Генпрокуратура России пока не получали официальной информации об убийстве. Ранее сообщалось, что убитый просил в Австрии политического убежища.

- Взыскание получил начальник полицейских, замеченных при задержаниях на пикетах в Москве с одинаковыми жетонами. В ответе МВД на обращение главных редакторов "Эха Москвы" и "Новой газеты" говорится, что наказан командир роты второго оперативного полка московской полиции, с сотрудниками подразделения провели профилактическую работу.

- Три человека погибли под Кировом из-за обрушения стены строящегося ТЦ. Площадь обрушения превысила 300 квадратных метров. Одного пострадавшего удалось спасти.

- Валттери Боттас выиграл первую гонку чемпионата Формулы-1. Второе место на Гран-при Австрии занял Шарль Леклер (Ferrari), на третьем - Ландо Норрис, для которого это первый подиум. До финиша дошли только 11 машин из 20.