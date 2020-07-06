Глава британского МИД представит список россиян, которым грозят санкции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU -Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник назовет имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые запреты и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека, сообщила газета The Financial Times.

Санкции на основании английской версии американского "акта Магнитского" от 2012 года планируется ввести против тех российских представителей, которых Лондон считает причастными к смерти в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.

В список Рааба от Саудовской Аравии включены лица, которые, по его мнению, имели отношение к убийству в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Это будет первым после Brexit случаем введения санкционного режима против иностранцев. Саудовская Аравия является партнером Великобритании, и введение санкций против ее подданных может обострить отношения с крупнейшим союзником в Персидском заливе. Этого опасаются в министерстве иностранных дел.

Ведомство отказалось огласить список лиц, которые внесены в "черный список" Рааба до оглашения в парламенте.