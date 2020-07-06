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Глава британского МИД представит список россиян, которым грозят санкции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU -Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник назовет имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые запреты и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека, сообщила газета The Financial Times.

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Санкции на основании английской версии американского "акта Магнитского" от 2012 года планируется ввести против тех российских представителей, которых Лондон считает причастными к смерти в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.

В список Рааба от Саудовской Аравии включены лица, которые, по его мнению, имели отношение к убийству в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Это будет первым после Brexit случаем введения санкционного режима против иностранцев. Саудовская Аравия является партнером Великобритании, и введение санкций против ее подданных может обострить отношения с крупнейшим союзником в Персидском заливе. Этого опасаются в министерстве иностранных дел.

Ведомство отказалось огласить список лиц, которые внесены в "черный список" Рааба до оглашения в парламенте.

Великобритания Россия Саудовская Аравия Доминик Рааб Сергей Магнитский Джамаль Хашкаджи

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