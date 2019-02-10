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В МИД Саудовской Аравии удивились попыткам сенаторов США ввести санкции против Эр-Рияда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр счел "странными" попытки американских сенаторов ввести ограничения против королевства в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я нахожу очень странным, что члены конгресса пытаются сдерживать союзников, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые стараются дать отпор террористическим организациям, поддерживаемым Ираном и "Хезболлой", - сказал министр в интервью телеканалу CBS.

Ранее группа американских сенаторов выступила с инициативой подготовки законопроекта, которым будут сокращены поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

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В организации убийства, как сообщали американские СМИ, может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд.

Выдвижению инициативы способствовала публикация в газете The New York Times, где утверждалось со ссылкой на перехват беседы кронпринца со своим помощником, что Мохаммед бен Салман потребовал искать журналиста "с пулей", если он не вернется в Саудовскую Аравию.

Джамаль Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Теги: Саудовская Аравия, США, Джамаль Хашкаджи

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