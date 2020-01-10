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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

FT узнала о подготовке в Лондоне санкций, под которые могут попасть россияне

FT узнала о подготовке в Лондоне санкций, под которые могут попасть россияне
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от ЕС, санкционного режима, в рамках которого Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, пишет в пятницу Financial Times; под британские санкции, по данным газеты, могут, в частности, попасть граждане России.

Планируется, что Великобритания объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС. После этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами Евросоюза.

За объявлением о санкционном механизме в феврале-марте может последовать список конкретных лиц, к которым будут применены ограничительные меры, пишет газета. По данным источников издания из правительства Великобритании, под первую волну санкций могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также, не исключено, Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского, которое позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

Великобритания Евросоюз Доминик Рааб

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