Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:20Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

Президентский рейтинг Зеленского с марта потерял почти 4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 36,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis, проведенного 24-30 июня 2020 года.

Рейтинг Зеленского снизился с марта, когда за него были готовы проголосовать 40,4% от общего количества респондентов. В апреле он составлял 31,3%, в мае - 30,4%; в июне - 25,6%.

На данный момент за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосвали бы 20,9%.

Рейтинг Порошенко после снижения в апреле, когда за него были готовы проголосовать 10,2% от общего количества респондентов, напротив, растет: в мае он был 11,2%, в июне - 14,7%.

В случае проведения второго тура президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко за действующего главу государства проголосовали бы 65,4% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом за лидера "Евросолидарности" проголосовали бы 34,6%. 19,9% их общего числа опрошенных не брали бы участие в голосовании, 13% затруднились с ответом.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) было опрошено 2 тысячи взрослых респондентов из всех регионов Украины, репрезентативно по полу, возрасту и месту проживания.

Украина Владимир Зеленский Петр Порошенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

В ВОЗ сочли, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

TikTok решил уйти из Гонконга после принятия Пекином закона о нацбезопасности

Пандемия коронавируса

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Аудиторам "Большой четверки" предписано отделить аудиторские операции от остального бизнеса

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

Facebook и другие IT-гиганты перестанут принимать запросы КНР о выдаче данных гонконгцев

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');