Президентский рейтинг Зеленского с марта потерял почти 4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 36,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis, проведенного 24-30 июня 2020 года.

Рейтинг Зеленского снизился с марта, когда за него были готовы проголосовать 40,4% от общего количества респондентов. В апреле он составлял 31,3%, в мае - 30,4%; в июне - 25,6%.

На данный момент за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосвали бы 20,9%.

Рейтинг Порошенко после снижения в апреле, когда за него были готовы проголосовать 10,2% от общего количества респондентов, напротив, растет: в мае он был 11,2%, в июне - 14,7%.

В случае проведения второго тура президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко за действующего главу государства проголосовали бы 65,4% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом за лидера "Евросолидарности" проголосовали бы 34,6%. 19,9% их общего числа опрошенных не брали бы участие в голосовании, 13% затруднились с ответом.