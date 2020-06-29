Рейтинг Зеленского снизился за месяц с 47% до 38%

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - указывается в отчете о результатах опроса, опубликованном на сайте КМИС.

Число тех, кто не одобряет действия и заявления президента, впервые за последний год превысило количество одобряющих.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Данные исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.