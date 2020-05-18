Большая часть украинцев поставила "тройку" Зеленскому за первый год у власти

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Треть украинцев положительно оценивают первый год президентства нынешнего главы государства Владимира Зеленского, более половины граждан Украины (57%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 13 мая.

Согласно данным исследования, треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на "отлично" или "хорошо", почти 40% - на "удовлетворительно", около трети - "неудовлетворительно" или "ужасно". Более низкие оценки Зеленскому дали респонденты востока страны, жители городов и старшие опрошенные. В то же время молодежь, жители юга, центра и запада дали относительно более высокие оценки.

Так, освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом - сферы, в которых опрошенные поставили президенту лучшие оценки за первый год. Средние оценки получили такие сферы, как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В то же время хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня в Донбассе. В таких сферах как борьба с коррупцией, медицинская и земельные реформы и уменьшение влияния олигархов на политику негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Кроме того, рейтинг доверия украинским политикам возглавляет Зеленский, ему доверяют 57% граждан, не доверяют 37%. Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Так, Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют.

При этом лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - 24% и 61% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 22% и 72%, лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко - 20% и 76%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% - Порошенко, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Смешко. Поддержка других кандидатов оказалась бы ниже 5%. Еще около 8% еще не определились.

Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур выборов сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% проголосовали за Порошенко.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,1%, "Европейская солидарность" получила бы 14%, "Батькивщина" - 9,2%, "Сила и честь" - 4,7% и "Радикальная партия" - 4%. Примерно по 3% готовы поддержать "партию Шария", "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".

В общем среди всех президентов независимой Украины 20% считают лучшим Леонида Кучму (второй президент, 1994-2005 годы - ИФ). 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко. В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить. Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 12-13 мая 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), они проведены на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 1,8%.