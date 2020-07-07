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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
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Вирусолог из США допустил, что COVID-19 может угаснуть и без вакцины

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Есть вероятность, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии угаснуть до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина, заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков.

"В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться этому порогу (60% переболевших - ИФ). Поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе, даже без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом", - сказал Чумаков на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" во вторник.

Он пояснил, что пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, "а у некоторых его нет вообще". Тем не менее, по словам вирусолога, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель - ответ клеточного иммунитета.

"Однако последние данные показывают, что у тех, кто переболел без симптомов или с очень легкими симптомами, вполне измеряемый уровень т-клеточного ответа, то есть клеточного ответа иммунной системы", - сказал Чумаков.

Уже существующие живые вакцины способны защитить от коронавируса - Чумаков

Вирусолог также заявил, что существующие живые вакцины от полиомиелита и других болезней потенциально способны дать защиту от COVID-19 не хуже, чем специальные вакцины от коронавируса, которые пытается разработать весь мир.

"Сейчас, за последние 10 лет, появилась масса работ, которые показывают, что и другие вакцины вызывают такую временную защиту. Этот абсолютно простой и дешевый способ, который грешно не использовать", - отметил Чумаков.

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Он пояснил, что идея о том, что живые вакцины - то есть вакцины, в которых используется живой, но ослабленный возбудитель - способны повысить защиту организма не только от "своего" вируса, но и от других инфекционных заболеваний, появилась впервые в Советском Союзе. По его словам, 50 лет назад советский вирусолог Марина Ворошилова обнаружила, что пациенты, привитые живой вакциной от полиомиелита, в 3,8 раза реже болеют гриппом, чем специально привитые вакциной от гриппа.

По его словам, этот результат надолго был забыт, однако в последнее время появляется все больше работ, которые свидетельствуют, что не только вакцины от полиомиелита, но и другие вакцины способны давать подобный эффект. В частности, в презентации ученого упомянута вакцина БЦЖ.

Чумаков отметил, что это свойство живых вакцин нужно использовать для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Месяц назад вышла статья, соавторами которой являлся Чумаков и открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вирусолог Роберт Галло, в которой ученые призвали обратить внимание на этот способ профилактики COVID-19 и "использовать неспецифическую защиту, вызываемую живыми вакцинами".

"Но, к сожалению, у нас пока это движется довольно медленно", - сказал Чумаков. Тем не менее, отметил ученый, борьба с COVID-19 должна идти "по всем фронтам", и разработка специфической вакцины от нового коронавируса также должна идти полным ходом.

Ранее появлялись научные публикации о том, что живая противотуберкулезная вакцина БЦЖ может давать схожий эффект защиты от COVID-19. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру в апреле допустил, что у россиян может быть дополнительная защита благодаря тому, что в России и СССР вакцинация БЦЖ проводится в обязательном порядке.

Советский вирусолог Ворошилова, исследовавшая эффективность живой вакцины от полиомиелита, приходится матерью Чумакову. Именем отца Чумакова, знаменитого ученого Михаила Чумакова, назван советский и российский институт полиомиелита.

Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
FDA США Константин Чумаков Коронавирус

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