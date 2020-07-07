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Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Во всем мире насчитывается 17 вакцин, которые успешно прошли фазу доклинических испытаний и вошли в стадию клинических испытаний на людях, заявил известный вирусолог, замдиректора отдела вакцин американского государственного Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) Константин Чумаков.

"Клинические испытания, по сведениям ВОЗ, проходят 17 препаратов. Из них девять препаратов в первой фазе, то есть оценка безопасности на небольшом количестве здоровых добровольцев, чтобы определить нежелательные реакции. Во второй фазе находятся шесть препаратов. И до третьей фазы дошло два препарата - или, насколько я понимаю, сейчас уже три препарата", - сказал Чумаков в ходе своего доклада на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" во вторник.

Он также отметил, что одна вакцина в Китае уже прошла лицензирование для использования в Вооруженных силах. Это векторная вакцина на основе аденовируса 5-го типа. В стадии доклинических испытаний в мире находятся 132 препарата.

Между тем, векторную вакцину от COVID-19 на основе аденовируса также разрабатывает российский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны России. Как сообщалось, эта российская вакцина уже проходит клинические испытания на добровольцах, кроме того, ее ввели в добровольном порядке сотрудники института, и, по предварительным данным, у них появился иммунитет.

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Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Константин Чумаков США Коронавирус

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