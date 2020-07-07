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В ВОЗ подтвердили появление новых данных о передаче коронавируса по воздуху

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник подтвердили, что есть новые данные о распространении коронавируса COVID-19 по воздуху.

"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - заявила специалист ВОЗ по борьбе с инфекцией, профессор Бенедетта Аллегранзи.

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в свою очередь сообщила, что в организации обсуждали возможность передачи коронавируса по воздуху. По ее словам, в ближайшие недели ВОЗ опубликует информацию, которой они располагают.

Обращение ученых к ВОЗ

Накануне, 6 июля, агентство Associated Press (AP) сообщило, что более 200 ученых из разных сфер поддержали призыв к ВОЗ и другим организациям признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. По их мнению, такая информация может внести изменения в меры по борьбе с вирусом, предпринятые на данный момент.

По данным AP, в письме, опубликованном на этой неделе в журнале Clinical Infectious Diseases, двое ученых из Австралии и США привели данные исследования, согласно которому "вне всякого сомнения вирусы, выделяемые во время выдоха, разговора и кашля в виде микрокапель, достаточны малы для того, чтобы оставаться в воздухе". Это означает, что люди в определенных закрытых помещениях могут быть подвержены большему риску заражения, чем предполагалось ранее.

Они выразили обеспокоенность тем, что "непризнание риска воздушной передачи COVID-19 и отсутствие четких рекомендаций по борьбе с воздушно-капельным вирусом будет иметь значительные последствия".

Профессор европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартин Макки также заявил, что аргументы ученых звучат "совершенно разумно".

"Проблема частично заключается в том, что в ВОЗ (говоря о коронавирусе - ИФ) придерживается концепции гриппа, однако мы знаем, что существует множество различий между вирусами гриппом и коронавирусами", - цитирует AP слова Макки.

Агентство отмечает, что в ВОЗ долгое время придерживались утверждения, что COVID-19 может распространяться с помощью более крупных капель, которые попадают на землю во время чихания или кашля. Таким образом, в ВОЗ отвергали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем, за исключением некоторых медицинских процедур. Кроме того, в организации продолжают считать редкими случаи передачи вируса от бессимптомных пациентов.

В ВОЗ в свою очередь заявили в понедельник, что ознакомились со статьей и проверяют данные с техническими экспертами.

Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус Бенедетта Аллегранзи Мария Ван Керкхов

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