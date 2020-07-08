В Минздраве Франции призвали готовиться ко второй волне COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии коронавируса.

"Мы не все знаем относительно поведения вируса в течение того или иного сезона. Вирус по-прежнему распространяется. Нужно готовиться к возможной новой вспышке и даже - ко второй волне", - сказал Саломон в интервью газете Le Figaro.

"Мы делаем все, чтобы вынести уроки из первой волны и предугадать развитие ситуации наилучшим образом", - добавил он. Саломон отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости - носить маски.

Глава генеральной дирекции французского Минздрава также заявил, что на риск возобновления эпидемии в стране влияет то, как будет вести себя каждый отдельный человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончались, 77 тыс. выздоровели.