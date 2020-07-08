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В Минздраве Франции призвали готовиться ко второй волне COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии коронавируса.

"Мы не все знаем относительно поведения вируса в течение того или иного сезона. Вирус по-прежнему распространяется. Нужно готовиться к возможной новой вспышке и даже - ко второй волне", - сказал Саломон в интервью газете Le Figaro.

"Мы делаем все, чтобы вынести уроки из первой волны и предугадать развитие ситуации наилучшим образом", - добавил он. Саломон отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости - носить маски.

Глава генеральной дирекции французского Минздрава также заявил, что на риск возобновления эпидемии в стране влияет то, как будет вести себя каждый отдельный человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончались, 77 тыс. выздоровели.

Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Франция Жером Саломон Коронавирус

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