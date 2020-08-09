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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
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В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим

В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим
В Пале-Рояль в Париже
Фото: Reuters

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ношение защитной маски становится обязательным в самых оживленных районах Парижа с понедельника, 10 августа, сообщает "Би-би-си".

Полиция поясняет, что все граждане старше 11 лет должны быть в масках, когда они находятся "в определенный наиболее людных местах". Речь идет об уличных зонах, где соблюдение социального дистанцирования в 1-1,5 м невозможно. Эти места будут определены отдельно, их перечень будет регулярно уточняться. Маски уже обязательных в общественных помещениях.

В миреВо Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусомЧитать подробнее

Власти уточняют, что причина ужесточения режима заключается в активизировавшемся с середины июля COVID-19. "Би-би-си" цитирует экспертов, которые полагают, что французская столица может потерять контроль над ситуацией с коронавирусом "в любой момент",

Ранее ношение масок на улице в наиболее оживленных местах стало обязательным в Ницце и Лилле.

Власти Парижа сообщают, что уровень положительных тестов на COVID-19 в столице составляет 2,4% против 1,6% в среднем по стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса во Франции зарегистрировано более 235 тысяч заболевших коронавирусом, жертвами COVID-19 в стране стали более 30 тысяч человек. Суточный прирост, по данным на 7 августа, составил 3,89 тыс.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Хроника 09 января – 09 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус Париж

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