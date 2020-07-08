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Большинство американцев поверили статьям о попытке РФ подговорить талибов атаковать солдат из США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Большинство американцев полагает, что Россия действительно подкупала членов радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) в Афганистане, чтобы те атаковали солдат из США, сообщают американские СМИ со ссылкой на опрос Ipsos.

Более 60% опрошенных ответили, что считают информацию в американских СМИ на эту тему очень достоверной либо в какой-то степени достоверной. 21% опрошенных ответил, что не считает достоверными данные в СМИ, либо не знает, можно ли им доверять.

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Кроме того, 39% заявили, что, по их мнению, президент США Дональд Трамп знал об этом даже до того, как сообщения на эту тему появились в СМИ. Еще 26% сказали, что он, по их мнению, действительно не был в курсе. Остальные затруднились ответить.

По итогам опроса, 54% также заявили, что США должны ввести санкции против России, 9% поддержали нанесение удара по российским военным, 29% сказали, что не знают, какой должна быть реакция Вашингтона. И только 9% сообщили, что хотели бы видеть, что США двигаются вперед и пытаются наладить отношения с Россией.

Кроме того, 35% заявили, что они одобряют политику Трампа в отношении России, и 52% сказали, что не одобряют ее. Остальные участники опроса не определились с мнением.

Опрос проводился онлайн 6-7 июля на английском языке среди граждан США. В нем приняли участие свыше 1,1 тыс. человек.

США Россия Талибан Афганистан

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