Глава Пентагона подтвердил, что не получал донесений о выплатах талибам со стороны РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер заявил в четверг на слушаниях в палате представителей, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам (движение "Талибан" запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Насколько я помню, я не получал донесений, в которых содержалось слово "выплаты", - сказал он.

Газета The New York Times в конце июня утверждала, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении – еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и республиканской партии".

Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.

В МИД РФ называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".