США будут открывать границы в зависимости от эпидемиологической обстановки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон на фоне пандемии коронавируса будет принимать решения об открытии границ с теми или иными странами, руководствуясь эпидемиологическими показателями, а не политическими соображениями, сообщил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в среду.

"Мы учитываем параметры, определяющие, когда уместно и безопасно для американцев разрешат приезжать жителям других стран. Мы будем оценивать (ситуацию - ИФ) с каждой страной по отдельности и принимать решения, основываясь на науке, а не на политике", - сказал он в ответ на вопрос, когда американская администрация вновь разрешат жителям Бразилии приезжать в США.

Он заверил, что в создавшихся условиях США относятся к Бразилии точно так же, как к другим странам. Помпео добавил, что американские власти хотят как можно скорее восстановить международные пассажирские перевозки, в том числе и с такими странами региона, как Бразилия.

Бразилия - одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса. Сейчас она находится на второй строчке после США по числу заразившихся за время пандемии. У более, чем 1,6 млн человек в Бразилии выявили вирус, и более 66,8 тыс. инфицированных скончались.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару, отрицавший серьезность коронавируса, объявил, что сам заразился им.