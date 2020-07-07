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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
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У президента Бразилии нашли COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - У президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщают местные СМИ.

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo информировали ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн 623 284 зараженных новым типом коронавируса, 65 487 человек скончались.

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Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Бразилия Жаир Болсонару

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