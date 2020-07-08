Число жертв COVID-19 в мире превысило 543 тысячи, заболели 11,8 млн человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в мире от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8 утра среды по московскому времени достигло 543 558 человек, увеличившись за сутки на 6 054, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На аналогичное время вторника этот показатель составлял 3723.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 11 799 443 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 262 против 143 474 сутками ранее, излечились 6,42 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8 утра по Москве в среду выявлено 2 993 760 заболевших, скончались 131 547 человек, излечились 936 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 668 589, умерли 66 741, вылечились более 1 млн 107 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки, по данным местного Минздрава, рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс. и увеличился до 742 417 при 20 642 летальных исходах и 440 тысячах выздоровевших.

В то же время, по числу скончавшихся на третьем месте в мире находятсят Великобритания, где с начала пандемии число жертв вируса достигло 44 741, число инфицированных - 287 874.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 70,1. В США на 1 млн населения скончались 405 человек, Бразилии - 315, Индии - 15, Великобритании - 654.