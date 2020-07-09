Число жертв коронавируса в мире превысило 548 тысяч человек

Свыше 12 млн человек заразились COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло, по состоянию на 08:00 по московскому времени четверга, 548 914 человек, увеличившись за сутки на 5 356, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 12 012 720 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 213 277 против 206 262 сутками ранее, излечились 6,56 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии. В Соединенных Штатах, по состоянию на 08:00 по Москве в четверг, выявлено 3 054 695 заболевших (рост за сутки 60 935), скончались 132 299 человек (рост за сутки - 752), излечились 953 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 713 160 (рост за сутки 44 571), умерли 67 964 (рост за сутки 1 223), вылечены более 1 млн 139 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 742 417 до 767 296 при 21 120 летальных исходах и 476 тыс. выздоровевших.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 70,8. В США на 1 млн населения скончались 407 человек, Бразилии - 320, Индии - 15.