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В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19

В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В японской столице за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.

В конце мая в Токио и других регионах страны сняли режим чрезвычайного положения. Однако на протяжении последней недели количество новых случаев коронавируса в сутки увеличивается.

За время пандемии в Японии в общей сложности зарегистрировано более 20 тыс. случаев COVID-19, около 1 тыс. человек скончалось.

Хроника 09 января – 09 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Япония Токио Коронавирус

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