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Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США превысило 22 тысячи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 22 168 человек, следует из данных Пентагона.

Только за неделю число инфицированных в американских ВС выросло на четыре тысячи. С начала пандемии случаи заболевания выявлены у 15 445 военнослужащих, 2 053 членов семей, 3 190 гражданских служащих и 1 480 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. От COVID-19 с начала пандемии скончались 40 человек, в том числе трое военнослужащих, пять членов семей, 22 гражданских служащих и 10 подрядчиков.

При этом выздоровели почти 9,5 тыс. человек, из которых более 6,6 тыс. являются военнослужащими. Из всех заболевших коронавирусом 724 потребовалась госпитализация. Среди них 347 военнослужащих, 73 члена семей, 207 гражданских служащих и 97 сотрудников подрядчиков.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - 4 817 военнослужащих. В ВМС зафиксировано 4 373 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 2 189, в Корпусе морской пехоты - 1 600 и в Национальной гвардии - 2 261. Выявлено также еще 205 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Кроме того, зафиксировано почти 25 тыс. случаев заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. Около 1,7 тыс. ветеранов скончались.

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