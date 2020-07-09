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Долларовые миллионеры в 2019 году стали богаче на 8,6%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2019 году увеличилось на 8,6% и составило $74 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, который публикует Capgemini.

Количество учитываемых лиц (high-net-worth individual, HNWI) за прошлый год выросло на 8,8%, до 19,6 млн человек.

Росту как числа миллионеров, так и их совокупного состояния способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году. При этом впервые с 2012 года темпы увеличения числа миллионеров и их совокупного состояния были выше в развитых странах, чем в развивающихся.

Лидером по темпам роста количества состоятельных людей (с активами более $1 млн) в 2019 году стала Северная Америка (+10,9%). На Ближнем Востоке их число увеличилось на 9,3%, в Европе - на 8,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 7,6%, в Африке - на 6,1%, в Латинской Америке - на 2,7%.

Совокупные активы миллионеров Северной Америки повысились на 11%, Ближнего Востока - на 10,2%, Европы - на 8,7%, АТР - на 7,9%, Африки - на 6,5%, Латинской Америки - на 4,4%.

На долю Северной Америки в прошлом году пришлось 39% роста количества состоятельных людей и 37% роста совокупных активов.

В акциях в 2019 году хранилось 25,7% состояния миллионеров (30,9% годом ранее), в денежных средствах и эквивалентах - 27,9% (27,2%), в активах с фиксированной доходностью - 17,6% (15,8%), в недвижимости - 15,8% (16,8%), в альтернативных инструментах - 13% (9,4%).

В докладе отмечается, что неопределенность, связанная с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19, а также другие факторы, включая постоянное улучшение доступа к информации, появляющейся в режиме реального времени, могут привести к изменению моделей поведения индивидуальных инвесторов, а также к неожиданным трендам.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

World Wealth Report Capgemini Северная Америка АТР Ближний Восток

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