Глобальные продажи предметов искусства в 2021 году выросли на 29%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мировые продажи предметов искусства в 2021 году подскочили на 29% по сравнению с годом ранее, составив $65,1 млрд, следует из ежегодного доклада Art Basel и UBS Global Art Market Report.

В доковидном 2019 году продажи составили $64,4 млрд. Однако показатель 2021 года оказался немного ниже рекордных значений в $68,2 млрд и $67,7 млрд, достигнутых в 2014 и 2018 году соответственно.

"Рынок произведений искусства продемонстрировал невероятное восстановление в 2021 году, несмотря на продолжающиеся трудности в работе. Дилеры и аукционы успешно подстроились под новую двухуровневую систему онлайн и офлайн торгов и мероприятий, а растущее благосостояние богатых коллекционеров помогло поддержать спрос на рынке", - отметил основатель исследовательской компании Art Economics и автор доклада Клэр Макэндрю.

Продажи в прошлом году выросли как на публичном рынке аукционов, так и в частном дилерском бизнесе, отмечается в докладе. Первый показатель подскочил на 47% и составил $26,3 млрд, второй - на 18%, до $34,7 млрд.

Такое увеличение стало возможным во многом благодаря росту расходов на предметы искусства среди наиболее состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWI), чье состояние, не включающее недвижимость и бизнес активы, оценивается более чем в $1 млн. В среднем они потратили на эти цели $274 тысяч в 2021 году, что более чем вдвое больше показателя предыдущего года.

Кроме того, другой наметившейся тенденцией на рынке предметов искусства стало их распространение в виде невзаимозаменяемых токенов - NFT. 74% опрошенных HNWI купили произведения искусства в виде NFT в прошлом году. Медианная цена таких токенов составила $9 тыс., сообщается в докладе. Выводы сделаны на основе опроса 2339 состоятельных людей в 10 странах, представляющих крупнейшие рынки предметов искусства в мире.

Среди географических регионов, на США по-прежнему приходится доминирующая доля продаж произведений искусства и антиквариата - 43%, или $28 млрд. Второе место занял Китай, продажи в котором составили $13,4 млрд или 20%.