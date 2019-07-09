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Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире в 2018 году сократилось на 3% и составило $68,1 трлн, говорится в обзоре Capgemini SA.

Согласно ежегодному докладу World Wealth Report, число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) в минувшем году также снизилось - на 0,3%, до 18 млн человек.

Падение показателей произошло впервые за семь лет. В основном это было обусловлено падением на фондовых рынках вместе с замедлением темпов экономического роста в ключевых регионах.

Уменьшение числа богатых людей было особенно заметно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-1,7%) и Европе (-0,7%), в то время как в Северной Америке ситуация практически не изменилась (+0,4%). При этом на Ближнем Востоке число состоятельных людей увеличилось на 5,8%, в Латинской Америке - на 1,9%.

В результате количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в $1 млн без учета основного места проживания, в Северной Америке составило 5,7 млн, в Европе - 4,8 млн, в АТР - 6,1 млн, на Ближнем Востоке - 0,7 млн, в Латинской Америке - 0,6 млн, в Африке - 0,2 млн.

При этом в США, Японии, Германии и Китае на конец 2018 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира против 61,1% годом ранее и 58,4% в 2012 году.

По суммарному доходу HNWI в минувшем году было отмечено падение во всех регионах за исключением Ближнего Востока (+4,3%). Так, в АТР он опустился на 4,8%, в Латинской Америке - на 3,6%, в Европе - на 3,1% и в Северной Америке - на 1,1%. Состояние азиатских богачей оценивается в целом в $20,6 трлн, североамериканских - в $19,6 трлн и европейских - в $15,4 трлн.

В денежных средствах и эквивалентах в 2018 году хранилось 27,9% состояния богатых граждан мира (годом ранее - 27,2%). При этом они вышли на первое место среди наиболее популярных активов, обогнав акции, доля которых упала до примерно 25,7% против 30,9% в 2017 году. На недвижимость пришлось 15,8% инвестиций по сравнению с 16,8%.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Capgemini SA

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